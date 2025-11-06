Informacje o cenie TEKTIAS (TKT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01329354$ 0.01329354 $ 0.01329354 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena TEKTIAS (TKT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TKT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TKT w historii to $ 0.01329354, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TKT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TEKTIAS (TKT)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Podaż w obiegu 96.00M 96.00M 96.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa TEKTIAS wynosi $ 4.89K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TKT w obiegu wynosi 96.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.10K.