Aktualna cena Teddy the Tile Doge to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TEDDY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TEDDY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TEDDY

Informacje o cenie TEDDY

Czym jest TEDDY

Oficjalna strona internetowa TEDDY

Tokenomika TEDDY

Prognoza cen TEDDY

Logo Teddy the Tile Doge

Cena Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TEDDY do USD:

--
----
+9.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Teddy the Tile Doge (TEDDY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:36:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Teddy the Tile Doge (TEDDY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

+9.40%

-0.62%

-0.62%

Aktualna cena Teddy the Tile Doge (TEDDY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TEDDY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TEDDY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TEDDY zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +9.40% w ciągu 24 godzin i o -0.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Teddy the Tile Doge (TEDDY)

$ 23.97K
$ 23.97K$ 23.97K

--
----

$ 23.97K
$ 23.97K$ 23.97K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Teddy the Tile Doge wynosi $ 23.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TEDDY w obiegu wynosi 929.60T, przy całkowitej podaży 929598213267094.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.97K.

Historia ceny Teddy the Tile Doge (TEDDY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Teddy the Tile Doge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Teddy the Tile Doge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Teddy the Tile Doge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Teddy the Tile Doge do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+9.40%
30 Dni$ 0-57.75%
60 dni$ 0-31.53%
90 dni$ 0--

Co to jest Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Teddy the Tile Doge (w USD)

Jaka będzie wartość Teddy the Tile Doge (TEDDY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Teddy the Tile Doge (TEDDY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Teddy the Tile Doge.

Sprawdź teraz prognozę ceny Teddy the Tile Doge!

TEDDY na lokalne waluty

Tokenomika Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Zrozumienie tokenomiki Teddy the Tile Doge (TEDDY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TEDDYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Jaka jest dziś wartość Teddy the Tile Doge (TEDDY)?
Aktualna cena TEDDY w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TEDDY do USD?
Aktualna cena TEDDY w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Teddy the Tile Doge?
Kapitalizacja rynkowa dla TEDDY wynosi $ 23.97K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TEDDY w obiegu?
W obiegu TEDDY znajduje się 929.60T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TEDDY?
TEDDY osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TEDDY?
TEDDY zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TEDDY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TEDDY wynosi -- USD.
Czy w tym roku TEDDY pójdzie wyżej?
TEDDY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TEDDY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

