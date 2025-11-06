Informacje o cenie Teddy the Tile Doge (TEDDY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.49% Zmiana ceny (1D) +9.40% Zmiana ceny (7D) -0.62% Zmiana ceny (7D) -0.62%

Aktualna cena Teddy the Tile Doge (TEDDY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TEDDY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TEDDY w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TEDDY zmieniły się o +0.49% w ciągu ostatniej godziny, o +9.40% w ciągu 24 godzin i o -0.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Kapitalizacja rynkowa $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 23.97K$ 23.97K $ 23.97K Podaż w obiegu 929.60T 929.60T 929.60T Całkowita podaż 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Teddy the Tile Doge wynosi $ 23.97K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TEDDY w obiegu wynosi 929.60T, przy całkowitej podaży 929598213267094.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.97K.