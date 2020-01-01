Poznaj tokenomikę Tech Deck Turtle (TDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tech Deck Turtle (TDT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TDT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Tech Deck Turtle (TDT) / Tokenomika / Tokenomika Tech Deck Turtle (TDT) Odkryj kluczowe informacje o Tech Deck Turtle (TDT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Tech Deck Turtle (TDT) Tech Deck Turtle is a memecoin on the Solana Network. Tech Deck Turtle is a memecoin on the Solana Network. Oficjalna strona internetowa: https://techdeckturtlesol.com Kup TDT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Tech Deck Turtle (TDT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tech Deck Turtle (TDT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.51K $ 7.51K $ 7.51K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.51K $ 7.51K $ 7.51K Historyczne maksimum: $ 0.00097503 $ 0.00097503 $ 0.00097503 Historyczne minimum: $ 0.00000473 $ 0.00000473 $ 0.00000473 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Tech Deck Turtle (TDT) Tokenomika Tech Deck Turtle (TDT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tech Deck Turtle (TDT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TDT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TDT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTDT tokenomikę, poznaj cenę tokena TDTna żywo! Prognoza ceny TDT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TDT? Nasza strona z prognozami cen TDT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TDT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.