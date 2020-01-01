Poznaj tokenomikę Tate Terminal (TATE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TATE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tate Terminal (TATE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TATE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Tate Terminal (TATE) / Tokenomika / Tokenomika Tate Terminal (TATE) Odkryj kluczowe informacje o Tate Terminal (TATE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Tate Terminal (TATE) i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one. AI IS THE FUTURE - Learn how to use it's power to generate an income. YOU'VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn't invest, You've heard of AI and done NOTHING. Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone. 10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, ‍ And you were able to 10x output OVERNIGHT. That's what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it's changed the game. ‍ You can have a robot make money for you while you SLEEP... Oficjalna strona internetowa: http://jointherealworld.com/ai Kup TATE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Tate Terminal (TATE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tate Terminal (TATE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Historyczne maksimum: $ 0.03240901 $ 0.03240901 $ 0.03240901 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00132946 $ 0.00132946 $ 0.00132946 Dowiedz się więcej o cenie Tate Terminal (TATE) Tokenomika Tate Terminal (TATE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tate Terminal (TATE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TATE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TATE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTATE tokenomikę, poznaj cenę tokena TATEna żywo! Prognoza ceny TATE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TATE? Nasza strona z prognozami cen TATE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TATE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.