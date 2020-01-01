Tokenomika Tardigrades Cult (TARD)

Odkryj kluczowe informacje o Tardigrades Cult (TARD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Tardigrades Cult (TARD)

Tardigrades Cult ($TARD) is inspired by the tardigrade—those tiny, unkillable champs that shrug off space, radiation, and pure chaos. This cult is forged to be the toughest in the crypto jungle, mirroring the tardigrade’s epic resilience—crashes, FUD, nothing can stop the TardiArmy’s unstoppable growth or rock-solid unity. Join the ride and let’s dominate together!

https://x.com/i/communities/1937442761717752176

Tokenomika i analiza cenowa Tardigrades Cult (TARD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tardigrades Cult (TARD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 6.94K
$ 6.94K$ 6.94K
Całkowita podaż:
$ 993.39M
$ 993.39M$ 993.39M
Podaż w obiegu:
$ 993.39M
$ 993.39M$ 993.39M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 6.94K
$ 6.94K$ 6.94K
Historyczne maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Tardigrades Cult (TARD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Tardigrades Cult (TARD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TARD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TARD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTARD tokenomikę, poznaj cenę tokena TARDna żywo!

Prognoza ceny TARD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TARD? Nasza strona z prognozami cen TARD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.