Informacje o cenie Tardigrades Cult (TARD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00016939$ 0.00016939 $ 0.00016939 Najniższa cena $ 0.00000647$ 0.00000647 $ 0.00000647 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +6.76% Zmiana ceny (7D) +6.76%

Aktualna cena Tardigrades Cult (TARD) wynosi $0.0000069. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TARD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TARD w historii to $ 0.00016939, a najniższy to $ 0.00000647.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TARD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +6.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tardigrades Cult (TARD)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Podaż w obiegu 993.36M 993.36M 993.36M Całkowita podaż 993,357,004.491082 993,357,004.491082 993,357,004.491082

Obecna kapitalizacja rynkowa Tardigrades Cult wynosi $ 6.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TARD w obiegu wynosi 993.36M, przy całkowitej podaży 993357004.491082. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.86K.