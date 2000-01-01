Poznaj tokenomikę Taraswap (TSWAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TSWAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Taraswap (TSWAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TSWAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Taraswap (TSWAP) / Tokenomika / Tokenomika Taraswap (TSWAP) Odkryj kluczowe informacje o Taraswap (TSWAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Taraswap (TSWAP) Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking. Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking. Oficjalna strona internetowa: https://www.taraswap.info/ Biała księga: https://docs.taraswap.info/docs Kup TSWAP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Taraswap (TSWAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Taraswap (TSWAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 336.49K $ 336.49K $ 336.49K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 336.49K $ 336.49K $ 336.49K Historyczne maksimum: $ 0.01762556 $ 0.01762556 $ 0.01762556 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00033649 $ 0.00033649 $ 0.00033649 Dowiedz się więcej o cenie Taraswap (TSWAP) Tokenomika Taraswap (TSWAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Taraswap (TSWAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TSWAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TSWAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTSWAP tokenomikę, poznaj cenę tokena TSWAPna żywo! Prognoza ceny TSWAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TSWAP? Nasza strona z prognozami cen TSWAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TSWAP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.