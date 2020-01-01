Poznaj tokenomikę TAOTools (TAOTOOLS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAOTOOLS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TAOTools (TAOTOOLS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAOTOOLS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika TAOTools (TAOTOOLS) Odkryj kluczowe informacje o TAOTools (TAOTOOLS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o TAOTools (TAOTOOLS)

TAOTools aims to become the one-stop-shop for the Bittensor network, providing users with all necessary tools to bridge to and interact with the Bittensor ecosystem, as well as an extensive selection of subnets to try out. Utilizing both a Web dApp and Telegram bot, we offer a wide variety of subnets for users to try, as well as a bridging function to get started with the ecosystem seamlessly. These functionalities are described in more detail in the next chapter of this Documentation.

Oficjalna strona internetowa: https://www.taotools.ai/
Biała księga: https://taotools-documentation.gitbook.io/taotools-documentation

Tokenomika i analiza cenowa TAOTools (TAOTOOLS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TAOTools (TAOTOOLS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 21.28K
Całkowita podaż: $ 1.00M
Podaż w obiegu: $ 1.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.28K
Historyczne maksimum: $ 1.01
Historyczne minimum: $ 0.01035041
Aktualna cena: $ 0.0212797

Tokenomika TAOTools (TAOTOOLS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki TAOTools (TAOTOOLS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAOTOOLS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAOTOOLS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.