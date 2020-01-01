Poznaj tokenomikę Tao Accounting System (TAS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tao Accounting System (TAS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Tao Accounting System (TAS) Odkryj kluczowe informacje o Tao Accounting System (TAS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Tao Accounting System (TAS) Introducing Experimental Token Standards to TAO Bittensor Network Oficjalna strona internetowa: https://tas.financial/ Biała księga: https://docs.tas.financial/ Tokenomika i analiza cenowa Tao Accounting System (TAS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tao Accounting System (TAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 59.63K Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.63K Historyczne maksimum: $ 2.36 Historyczne minimum: $ 0.00147313 Aktualna cena: $ 0.00596288 Dowiedz się więcej o cenie Tao Accounting System (TAS) Tokenomika Tao Accounting System (TAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tao Accounting System (TAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAS tokenomikę, poznaj cenę tokena TASna żywo! Prognoza ceny TAS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAS? Nasza strona z prognozami cen TAS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TAS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.