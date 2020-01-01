Poznaj tokenomikę Taler (TLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Taler (TLR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TLR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Taler (TLR) / Tokenomika / Tokenomika Taler (TLR) Odkryj kluczowe informacje o Taler (TLR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Taler (TLR) "February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal ● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 " "February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal

● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 " Oficjalna strona internetowa: http://talercrypto.com Kup TLR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Taler (TLR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Taler (TLR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.99K $ 15.99K $ 15.99K Całkowita podaż: $ 19.44M $ 19.44M $ 19.44M Podaż w obiegu: $ 19.44M $ 19.44M $ 19.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.03K $ 16.03K $ 16.03K Historyczne maksimum: $ 0.119703 $ 0.119703 $ 0.119703 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00082458 $ 0.00082458 $ 0.00082458 Dowiedz się więcej o cenie Taler (TLR) Tokenomika Taler (TLR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Taler (TLR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TLR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TLR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTLR tokenomikę, poznaj cenę tokena TLRna żywo! Prognoza ceny TLR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TLR? Nasza strona z prognozami cen TLR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TLR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.