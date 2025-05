Co to jest TalentIDO (TAL)

TalentIDO is aiming to become the most inclusive sports brand in the world. The TAL is a crypto currency, which can be used on our platform to buy soccer players cards, which come with further utilities. The TAL has a voting function, which enables tokenholders to participate in a future DAO.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!