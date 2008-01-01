Poznaj tokenomikę TAIKI INU (TAIKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAIKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę TAIKI INU (TAIKI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TAIKI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika TAIKI INU (TAIKI) Odkryj kluczowe informacje o TAIKI INU (TAIKI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o TAIKI INU (TAIKI)

$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki "on-chain." It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.

Oficjalna strona internetowa: https://taikiinu.io/

Tokenomika i analiza cenowa TAIKI INU (TAIKI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TAIKI INU (TAIKI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen.

Kapitalizacja rynkowa: $218.94K
Całkowita podaż: $909.63B
Podaż w obiegu: $909.63B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $218.94K
Historyczne maksimum: $0
Historyczne minimum: $0
Aktualna cena: $0

Tokenomika TAIKI INU (TAIKI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki TAIKI INU (TAIKI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAIKI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAIKI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.