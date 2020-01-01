Poznaj tokenomikę Syntor Ai (TOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Syntor Ai (TOR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Syntor Ai (TOR) / Tokenomika / Tokenomika Syntor Ai (TOR) Odkryj kluczowe informacje o Syntor Ai (TOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Syntor Ai (TOR) Syntor is building a scalable, interoperable ecosystem designed to power the next generation of Web3 applications through: ⚙️ Autonomous AI agents 📊 Synthetic data pipelines 💸 Seamless DeFi integration. .It's simply where AI agents live, trade and evolve on-chain. One where AI agents, synthetic data and DeFi collide to form the foundation of Web3 applications. A new world has arrived — where AI agents live, trade, and evolve on-chain. DeAI isn't the future. It's already unfolding. Oficjalna strona internetowa: http://syntor.ai/ Biała księga: http://docs.syntor.ai Kup TOR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Syntor Ai (TOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Syntor Ai (TOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.92K $ 43.92K $ 43.92K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 83.54M $ 83.54M $ 83.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.57K $ 52.57K $ 52.57K Historyczne maksimum: $ 0.03894081 $ 0.03894081 $ 0.03894081 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00052571 $ 0.00052571 $ 0.00052571 Dowiedz się więcej o cenie Syntor Ai (TOR) Tokenomika Syntor Ai (TOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Syntor Ai (TOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOR tokenomikę, poznaj cenę tokena TORna żywo! Prognoza ceny TOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOR? Nasza strona z prognozami cen TOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.