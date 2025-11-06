Informacje o cenie SynthesizeAI (SYNTH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00169867$ 0.00169867 $ 0.00169867 Najniższa cena $ 0.00006368$ 0.00006368 $ 0.00006368 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -2.67% Zmiana ceny (7D) -2.67%

Aktualna cena SynthesizeAI (SYNTH) wynosi $0.00006488. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SYNTH wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SYNTH w historii to $ 0.00169867, a najniższy to $ 0.00006368.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SYNTH zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.67% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SynthesizeAI (SYNTH)

Kapitalizacja rynkowa $ 62.35K$ 62.35K $ 62.35K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 64.88K$ 64.88K $ 64.88K Podaż w obiegu 961.00M 961.00M 961.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SynthesizeAI wynosi $ 62.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SYNTH w obiegu wynosi 961.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 64.88K.