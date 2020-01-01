Poznaj tokenomikę SYNO Finance (SYNO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYNO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SYNO Finance (SYNO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYNO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o SYNO Finance (SYNO) Synonym Finance is a cross chain money market built on Wormhole, with SYNO token as the governance token that is also eligible for fee distribution. Oficjalna strona internetowa: https://synonym.finance Biała księga: https://synonym-finance.gitbook.io/synonym-finance/documentation/overview Tokenomika i analiza cenowa SYNO Finance (SYNO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SYNO Finance (SYNO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.51K Całkowita podaż: $ 800.00M Podaż w obiegu: $ 281.57M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.97K Historyczne maksimum: $ 0.084796 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika SYNO Finance (SYNO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SYNO Finance (SYNO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYNO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYNO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.