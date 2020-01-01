Poznaj tokenomikę SYMMIO (SYMM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYMM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SYMMIO (SYMM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SYMM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SYMMIO (SYMM) / Tokenomika / Tokenomika SYMMIO (SYMM) Odkryj kluczowe informacje o SYMMIO (SYMM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SYMMIO (SYMM) The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs The Symmio Protocol - a trustless clearing house for derivatives. Symmio is a trustless hybrid (combining on and offchain) clearing house acting as communication, settlement & clearing layer for permissionless derivatives. At its core, Symmio is an intent-centric, meta-derivatives engine, with its first use case being a new type of hyper-efficient perps trading technology. Solving the DeFi fragmentation problem by permissionlessly synthesizing exposure to virtually any established and yet-to-be-discovered assets." Picked up from symmio website and symmio docs Oficjalna strona internetowa: https://www.symm.io/ Biała księga: https://github.com/SYMM-IO/docs/blob/main/Whitepaper/SYMMIO_paper_0_8.pdf Kup SYMM teraz! Tokenomika i analiza cenowa SYMMIO (SYMM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SYMMIO (SYMM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.92M $ 8.92M $ 8.92M Całkowita podaż: $ 812.06M $ 812.06M $ 812.06M Podaż w obiegu: $ 686.14M $ 686.14M $ 686.14M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.56M $ 10.56M $ 10.56M Historyczne maksimum: $ 0.150809 $ 0.150809 $ 0.150809 Historyczne minimum: $ 0.00966497 $ 0.00966497 $ 0.00966497 Aktualna cena: $ 0.01300386 $ 0.01300386 $ 0.01300386 Dowiedz się więcej o cenie SYMMIO (SYMM) Tokenomika SYMMIO (SYMM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SYMMIO (SYMM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYMM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYMM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSYMM tokenomikę, poznaj cenę tokena SYMMna żywo! Prognoza ceny SYMM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SYMM? Nasza strona z prognozami cen SYMM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SYMM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.