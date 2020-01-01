Poznaj tokenomikę Symbiosis (SIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Symbiosis (SIS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Symbiosis (SIS) / Tokenomika / Tokenomika Symbiosis (SIS) Odkryj kluczowe informacje o Symbiosis (SIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Symbiosis (SIS) Symbiosis, a decentralized multi-chain liquidity protocol, is called. It allows users to exchange tokens between all chains while remaining the sole owner of the funds. The following requirements are met by the Symbiosis protocol: Uniswap-like UX, but simple There are no additional wallets, waiting times, or additional steps required to complete a swap. Fully decentralized It connects any chain that receives enough market attention. Our ultimate goal is to connect all networks. Non-Custodial Symbiosis staff and no other individual have access to user funds. Limitless cross-chain Liquidity It targets as many token pairs across all chains as possible while offering the best prices to swap between any token pair. Oficjalna strona internetowa: https://symbiosis.finance/ Kup SIS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Symbiosis (SIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Symbiosis (SIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Całkowita podaż: $ 99.49M $ 99.49M $ 99.49M Podaż w obiegu: $ 81.22M $ 81.22M $ 81.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.16M $ 7.16M $ 7.16M Historyczne maksimum: $ 5.59 $ 5.59 $ 5.59 Historyczne minimum: $ 0.0451631 $ 0.0451631 $ 0.0451631 Aktualna cena: $ 0.071644 $ 0.071644 $ 0.071644 Dowiedz się więcej o cenie Symbiosis (SIS) Tokenomika Symbiosis (SIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Symbiosis (SIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIS tokenomikę, poznaj cenę tokena SISna żywo! Prognoza ceny SIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIS? Nasza strona z prognozami cen SIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.