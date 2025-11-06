Informacje o cenie Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 101,222 $ 101,222 $ 101,222 Minimum 24h $ 104,610 $ 104,610 $ 104,610 Maksimum 24h Minimum 24h $ 101,222$ 101,222 $ 101,222 Maksimum 24h $ 104,610$ 104,610 $ 104,610 Historyczne maksimum $ 126,825$ 126,825 $ 126,825 Najniższa cena $ 74,649$ 74,649 $ 74,649 Zmiana ceny (1H) +0.17% Zmiana ceny (1D) +1.57% Zmiana ceny (7D) -6.45% Zmiana ceny (7D) -6.45%

Aktualna cena Symbiosis SyBTC (SYBTC) wynosi $103,684. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SYBTC wahał się między $ 101,222 a $ 104,610, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SYBTC w historii to $ 126,825, a najniższy to $ 74,649.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SYBTC zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +1.57% w ciągu 24 godzin i o -6.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Kapitalizacja rynkowa $ 805.43K$ 805.43K $ 805.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 805.43K$ 805.43K $ 805.43K Podaż w obiegu 7.77 7.77 7.77 Całkowita podaż 7.76807995 7.76807995 7.76807995

Obecna kapitalizacja rynkowa Symbiosis SyBTC wynosi $ 805.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SYBTC w obiegu wynosi 7.77, przy całkowitej podaży 7.76807995. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 805.43K.