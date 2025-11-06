GiełdaDEX+
Aktualna cena Symbiosis SyBTC to 103,684 USD. Śledź aktualizacje cen SYBTC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SYBTC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SYBTC

Informacje o cenie SYBTC

Czym jest SYBTC

Oficjalna strona internetowa SYBTC

Tokenomika SYBTC

Prognoza cen SYBTC

Logo Symbiosis SyBTC

Cena Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SYBTC do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Symbiosis SyBTC (SYBTC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:17:43 (UTC+8)

Informacje o cenie Symbiosis SyBTC (SYBTC) (USD)

Aktualna cena Symbiosis SyBTC (SYBTC) wynosi $103,684. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SYBTC wahał się między $ 101,222 a $ 104,610, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SYBTC w historii to $ 126,825, a najniższy to $ 74,649.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SYBTC zmieniły się o +0.17% w ciągu ostatniej godziny, o +1.57% w ciągu 24 godzin i o -6.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Symbiosis SyBTC (SYBTC)

$ 805.43K
$ 805.43K$ 805.43K

--
----

$ 805.43K
$ 805.43K$ 805.43K

7.77
7.77 7.77

7.76807995
7.76807995 7.76807995

Obecna kapitalizacja rynkowa Symbiosis SyBTC wynosi $ 805.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SYBTC w obiegu wynosi 7.77, przy całkowitej podaży 7.76807995. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 805.43K.

Historia ceny Symbiosis SyBTC (SYBTC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Symbiosis SyBTC do USD wyniosła $ +1,600.28.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Symbiosis SyBTC do USD wyniosła $ -16,819.0274812000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Symbiosis SyBTC do USD wyniosła $ -6,464.3552428000.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Symbiosis SyBTC do USD wyniosła $ -12,826.92845986725.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1,600.28+1.57%
30 Dni$ -16,819.0274812000-16.22%
60 dni$ -6,464.3552428000-6.23%
90 dni$ -12,826.92845986725-11.00%

Co to jest Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc.

Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction.

$SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision.

By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Symbiosis SyBTC (w USD)

Jaka będzie wartość Symbiosis SyBTC (SYBTC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Symbiosis SyBTC (SYBTC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Symbiosis SyBTC.

Sprawdź teraz prognozę ceny Symbiosis SyBTC!

SYBTC na lokalne waluty

Tokenomika Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Zrozumienie tokenomiki Symbiosis SyBTC (SYBTC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SYBTCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Symbiosis SyBTC (SYBTC)

Jaka jest dziś wartość Symbiosis SyBTC (SYBTC)?
Aktualna cena SYBTC w USD wynosi 103,684USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SYBTC do USD?
Aktualna cena SYBTC w USD wynosi $ 103,684. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Symbiosis SyBTC?
Kapitalizacja rynkowa dla SYBTC wynosi $ 805.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SYBTC w obiegu?
W obiegu SYBTC znajduje się 7.77 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SYBTC?
SYBTC osiąga ATH w wysokości 126,825 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SYBTC?
SYBTC zaliczył cenę ATL w wysokości 74,649 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SYBTC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SYBTC wynosi -- USD.
Czy w tym roku SYBTC pójdzie wyżej?
SYBTC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SYBTC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

