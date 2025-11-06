GiełdaDEX+
Aktualna cena Swole Chad Doge to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SWOGE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SWOGE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SWOGE

Informacje o cenie SWOGE

Czym jest SWOGE

Oficjalna strona internetowa SWOGE

Tokenomika SWOGE

Prognoza cen SWOGE

Cena Swole Chad Doge (SWOGE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SWOGE do USD:

--
----
+11.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
USD
Swole Chad Doge (SWOGE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:34:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Swole Chad Doge (SWOGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0021127
$ 0.0021127$ 0.0021127

$ 0
$ 0$ 0

-2.36%

+10.88%

-38.81%

-38.81%

Aktualna cena Swole Chad Doge (SWOGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SWOGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SWOGE w historii to $ 0.0021127, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SWOGE zmieniły się o -2.36% w ciągu ostatniej godziny, o +10.88% w ciągu 24 godzin i o -38.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Swole Chad Doge (SWOGE)

$ 99.91K
$ 99.91K$ 99.91K

--
----

$ 99.91K
$ 99.91K$ 99.91K

999.71M
999.71M 999.71M

999,714,505.093583
999,714,505.093583 999,714,505.093583

Obecna kapitalizacja rynkowa Swole Chad Doge wynosi $ 99.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SWOGE w obiegu wynosi 999.71M, przy całkowitej podaży 999714505.093583. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 99.91K.

Historia ceny Swole Chad Doge (SWOGE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Swole Chad Doge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Swole Chad Doge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Swole Chad Doge do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Swole Chad Doge do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+10.88%
30 Dni$ 0-72.40%
60 dni$ 0-68.07%
90 dni$ 0--

Co to jest Swole Chad Doge (SWOGE)

Much pump

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku.

Zasoby dla Swole Chad Doge (SWOGE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Swole Chad Doge (w USD)

Jaka będzie wartość Swole Chad Doge (SWOGE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Swole Chad Doge (SWOGE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Swole Chad Doge.

Sprawdź teraz prognozę ceny Swole Chad Doge!

SWOGE na lokalne waluty

Tokenomika Swole Chad Doge (SWOGE)

Zrozumienie tokenomiki Swole Chad Doge (SWOGE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SWOGEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Swole Chad Doge (SWOGE)

Jaka jest dziś wartość Swole Chad Doge (SWOGE)?
Aktualna cena SWOGE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SWOGE do USD?
Aktualna cena SWOGE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Swole Chad Doge?
Kapitalizacja rynkowa dla SWOGE wynosi $ 99.91K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SWOGE w obiegu?
W obiegu SWOGE znajduje się 999.71M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SWOGE?
SWOGE osiąga ATH w wysokości 0.0021127 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SWOGE?
SWOGE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SWOGE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SWOGE wynosi -- USD.
Czy w tym roku SWOGE pójdzie wyżej?
SWOGE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SWOGE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:34:42 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

