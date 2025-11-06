Informacje o cenie Swole Chad Doge (SWOGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0021127$ 0.0021127 $ 0.0021127 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.36% Zmiana ceny (1D) +10.88% Zmiana ceny (7D) -38.81% Zmiana ceny (7D) -38.81%

Aktualna cena Swole Chad Doge (SWOGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SWOGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SWOGE w historii to $ 0.0021127, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SWOGE zmieniły się o -2.36% w ciągu ostatniej godziny, o +10.88% w ciągu 24 godzin i o -38.81% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Swole Chad Doge (SWOGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 99.91K$ 99.91K $ 99.91K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 99.91K$ 99.91K $ 99.91K Podaż w obiegu 999.71M 999.71M 999.71M Całkowita podaż 999,714,505.093583 999,714,505.093583 999,714,505.093583

Obecna kapitalizacja rynkowa Swole Chad Doge wynosi $ 99.91K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SWOGE w obiegu wynosi 999.71M, przy całkowitej podaży 999714505.093583. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 99.91K.