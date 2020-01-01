Poznaj tokenomikę SuperFruits AI (SUPAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUPAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SuperFruits AI (SUPAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUPAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SuperFruits AI (SUPAI) / Tokenomika / Tokenomika SuperFruits AI (SUPAI) Odkryj kluczowe informacje o SuperFruits AI (SUPAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SuperFruits AI (SUPAI) Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user. Oficjalna strona internetowa: https://www.superfruits.io Kup SUPAI teraz! Tokenomika i analiza cenowa SuperFruits AI (SUPAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SuperFruits AI (SUPAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.12K $ 14.12K $ 14.12K Całkowita podaż: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Podaż w obiegu: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.12K $ 14.12K $ 14.12K Historyczne maksimum: $ 0.0047848 $ 0.0047848 $ 0.0047848 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SuperFruits AI (SUPAI) Tokenomika SuperFruits AI (SUPAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SuperFruits AI (SUPAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUPAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUPAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUPAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SUPAIna żywo! Prognoza ceny SUPAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUPAI? Nasza strona z prognozami cen SUPAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUPAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.