Giełda MEXC / Cena krypto / Super Champs (CHAMP) / Tokenomika / Tokenomika Super Champs (CHAMP) Odkryj kluczowe informacje o Super Champs (CHAMP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Super Champs (CHAMP) The Super Champs Universe is a web3 AI, gaming, and animation universe with the world’s first autonomous game-streaming AI Agent, multiple live mobile games, and millions of fans across social media. Each Super Champ in the universe has been selected to attend the prestigious Super Champs Academy to hone their fledgling superpowers and athletic skills in mega-racket sports, battlesports, etc. These Super Champs heroes are featured in a series of mobile games with NFTs, AI Agents on video and social platforms, and original animated videos. Oficjalna strona internetowa: https://superchamps.komi.io/ Biała księga: https://whitepaper.superchamps.com/ Tokenomika i analiza cenowa Super Champs (CHAMP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Super Champs (CHAMP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 906.10M $ 906.10M $ 906.10M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Historyczne maksimum: $ 0.112798 $ 0.112798 $ 0.112798 Historyczne minimum: $ 0.00243986 $ 0.00243986 $ 0.00243986 Aktualna cena: $ 0.00427957 $ 0.00427957 $ 0.00427957 Dowiedz się więcej o cenie Super Champs (CHAMP) Tokenomika Super Champs (CHAMP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Super Champs (CHAMP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHAMP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHAMP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHAMP tokenomikę, poznaj cenę tokena CHAMPna żywo! Prognoza ceny CHAMP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHAMP? Nasza strona z prognozami cen CHAMP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHAMP już teraz! 