Informacje o cenie sun wukong (WUKONG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000658 $ 0.00000658 $ 0.00000658 Minimum 24h $ 0.00000688 $ 0.00000688 $ 0.00000688 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000658$ 0.00000658 $ 0.00000658 Maksimum 24h $ 0.00000688$ 0.00000688 $ 0.00000688 Historyczne maksimum $ 0.00101444$ 0.00101444 $ 0.00101444 Najniższa cena $ 0.00000634$ 0.00000634 $ 0.00000634 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +3.28% Zmiana ceny (7D) -19.05% Zmiana ceny (7D) -19.05%

Aktualna cena sun wukong (WUKONG) wynosi $0.00000688. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WUKONG wahał się między $ 0.00000658 a $ 0.00000688, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WUKONG w historii to $ 0.00101444, a najniższy to $ 0.00000634.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WUKONG zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +3.28% w ciągu 24 godzin i o -19.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o sun wukong (WUKONG)

Kapitalizacja rynkowa $ 6.88K$ 6.88K $ 6.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 6.88K$ 6.88K $ 6.88K Podaż w obiegu 999.61M 999.61M 999.61M Całkowita podaż 999,607,095.005733 999,607,095.005733 999,607,095.005733

Obecna kapitalizacja rynkowa sun wukong wynosi $ 6.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WUKONG w obiegu wynosi 999.61M, przy całkowitej podaży 999607095.005733. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 6.88K.