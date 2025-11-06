Informacje o cenie Sultanoshi (STOSHI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.03161784 $ 0.03161784 $ 0.03161784 Minimum 24h $ 0.03369745 $ 0.03369745 $ 0.03369745 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.03161784$ 0.03161784 $ 0.03161784 Maksimum 24h $ 0.03369745$ 0.03369745 $ 0.03369745 Historyczne maksimum $ 0.246005$ 0.246005 $ 0.246005 Najniższa cena $ 0.03099553$ 0.03099553 $ 0.03099553 Zmiana ceny (1H) +0.68% Zmiana ceny (1D) +0.95% Zmiana ceny (7D) -21.59% Zmiana ceny (7D) -21.59%

Aktualna cena Sultanoshi (STOSHI) wynosi $0.0330051. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STOSHI wahał się między $ 0.03161784 a $ 0.03369745, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STOSHI w historii to $ 0.246005, a najniższy to $ 0.03099553.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STOSHI zmieniły się o +0.68% w ciągu ostatniej godziny, o +0.95% w ciągu 24 godzin i o -21.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sultanoshi (STOSHI)

Kapitalizacja rynkowa $ 245.85K$ 245.85K $ 245.85K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 245.85K$ 245.85K $ 245.85K Podaż w obiegu 7.45M 7.45M 7.45M Całkowita podaż 7,448,762.695845 7,448,762.695845 7,448,762.695845

Obecna kapitalizacja rynkowa Sultanoshi wynosi $ 245.85K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STOSHI w obiegu wynosi 7.45M, przy całkowitej podaży 7448762.695845. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 245.85K.