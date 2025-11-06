Informacje o cenie Suiswap (SSWP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000624 $ 0.00000624 $ 0.00000624 Minimum 24h $ 0.00000709 $ 0.00000709 $ 0.00000709 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000624$ 0.00000624 $ 0.00000624 Maksimum 24h $ 0.00000709$ 0.00000709 $ 0.00000709 Historyczne maksimum $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 Najniższa cena $ 0.00000178$ 0.00000178 $ 0.00000178 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -7.73% Zmiana ceny (7D) -7.27% Zmiana ceny (7D) -7.27%

Aktualna cena Suiswap (SSWP) wynosi $0.00000636. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SSWP wahał się między $ 0.00000624 a $ 0.00000709, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SSWP w historii to $ 0.00458571, a najniższy to $ 0.00000178.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SSWP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -7.73% w ciągu 24 godzin i o -7.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Suiswap (SSWP)

Kapitalizacja rynkowa $ 63.56K$ 63.56K $ 63.56K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 63.56K$ 63.56K $ 63.56K Podaż w obiegu 10.00B 10.00B 10.00B Całkowita podaż 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Suiswap wynosi $ 63.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SSWP w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 63.56K.