GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Suiswap to 0.00000636 USD. Śledź aktualizacje cen SSWP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SSWP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Suiswap to 0.00000636 USD. Śledź aktualizacje cen SSWP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SSWP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SSWP

Informacje o cenie SSWP

Czym jest SSWP

Oficjalna strona internetowa SSWP

Tokenomika SSWP

Prognoza cen SSWP

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Suiswap

Cena Suiswap (SSWP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SSWP do USD:

--
----
-7.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Suiswap (SSWP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:33:15 (UTC+8)

Informacje o cenie Suiswap (SSWP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000624
$ 0.00000624$ 0.00000624
Minimum 24h
$ 0.00000709
$ 0.00000709$ 0.00000709
Maksimum 24h

$ 0.00000624
$ 0.00000624$ 0.00000624

$ 0.00000709
$ 0.00000709$ 0.00000709

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0.00000178
$ 0.00000178$ 0.00000178

--

-7.73%

-7.27%

-7.27%

Aktualna cena Suiswap (SSWP) wynosi $0.00000636. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SSWP wahał się między $ 0.00000624 a $ 0.00000709, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SSWP w historii to $ 0.00458571, a najniższy to $ 0.00000178.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SSWP zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -7.73% w ciągu 24 godzin i o -7.27% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Suiswap (SSWP)

$ 63.56K
$ 63.56K$ 63.56K

--
----

$ 63.56K
$ 63.56K$ 63.56K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Suiswap wynosi $ 63.56K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SSWP w obiegu wynosi 10.00B, przy całkowitej podaży 10000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 63.56K.

Historia ceny Suiswap (SSWP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Suiswap do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Suiswap do USD wyniosła $ -0.0000034134.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Suiswap do USD wyniosła $ -0.0000037369.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Suiswap do USD wyniosła $ -0.000018393891196558684.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-7.73%
30 Dni$ -0.0000034134-53.67%
60 dni$ -0.0000037369-58.75%
90 dni$ -0.000018393891196558684-74.30%

Co to jest Suiswap (SSWP)

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Suiswap (SSWP)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Suiswap (w USD)

Jaka będzie wartość Suiswap (SSWP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Suiswap (SSWP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Suiswap.

Sprawdź teraz prognozę ceny Suiswap!

SSWP na lokalne waluty

Tokenomika Suiswap (SSWP)

Zrozumienie tokenomiki Suiswap (SSWP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SSWPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Suiswap (SSWP)

Jaka jest dziś wartość Suiswap (SSWP)?
Aktualna cena SSWP w USD wynosi 0.00000636USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SSWP do USD?
Aktualna cena SSWP w USD wynosi $ 0.00000636. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Suiswap?
Kapitalizacja rynkowa dla SSWP wynosi $ 63.56K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SSWP w obiegu?
W obiegu SSWP znajduje się 10.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SSWP?
SSWP osiąga ATH w wysokości 0.00458571 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SSWP?
SSWP zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000178 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SSWP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SSWP wynosi -- USD.
Czy w tym roku SSWP pójdzie wyżej?
SSWP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SSWP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:33:15 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Suiswap (SSWP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,255.35
$103,255.35$103,255.35

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.44
$3,385.44$3,385.44

-0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.32
$159.32$159.32

-0.74%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.82
$1,477.82$1,477.82

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,255.35
$103,255.35$103,255.35

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,385.44
$3,385.44$3,385.44

-0.38%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3254
$2.3254$2.3254

+2.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.32
$159.32$159.32

-0.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0685
$1.0685$1.0685

-1.53%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.032270
$0.032270$0.032270

+3,127.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000735
$0.0000000735$0.0000000735

+386.75%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2147
$0.2147$0.2147

+329.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005979
$0.000005979$0.000005979

+216.68%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000001900
$0.000000000000000000000001900$0.000000000000000000000001900

+104.74%