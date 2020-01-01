Poznaj tokenomikę Suirtle (SUIRTLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUIRTLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Suirtle (SUIRTLE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUIRTLE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Suirtle (SUIRTLE) / Tokenomika / Tokenomika Suirtle (SUIRTLE) Odkryj kluczowe informacje o Suirtle (SUIRTLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Suirtle (SUIRTLE) $SUIRTLE is a meme-based token native to the Sui blockchain, designed to blend internet culture with on-chain activity. The project aims to drive user engagement through community-driven growth, gamified experiences, and ecosystem integrations with platforms like Cetus. It leverages the speed and scalability of Sui to support seamless DeFi interactions while fostering a fun, accessible entry point into the broader crypto space. $SUIRTLE is a meme-based token native to the Sui blockchain, designed to blend internet culture with on-chain activity. The project aims to drive user engagement through community-driven growth, gamified experiences, and ecosystem integrations with platforms like Cetus. It leverages the speed and scalability of Sui to support seamless DeFi interactions while fostering a fun, accessible entry point into the broader crypto space. Oficjalna strona internetowa: https://www.suirtle.io/ Kup SUIRTLE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Suirtle (SUIRTLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Suirtle (SUIRTLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Suirtle (SUIRTLE) Tokenomika Suirtle (SUIRTLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Suirtle (SUIRTLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUIRTLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUIRTLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUIRTLE tokenomikę, poznaj cenę tokena SUIRTLEna żywo! Prognoza ceny SUIRTLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUIRTLE? Nasza strona z prognozami cen SUIRTLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUIRTLE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.