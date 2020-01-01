Tokenomika Suirtle (SUIRTLE)
Informacje o Suirtle (SUIRTLE)
$SUIRTLE is a meme-based token native to the Sui blockchain, designed to blend internet culture with on-chain activity. The project aims to drive user engagement through community-driven growth, gamified experiences, and ecosystem integrations with platforms like Cetus. It leverages the speed and scalability of Sui to support seamless DeFi interactions while fostering a fun, accessible entry point into the broader crypto space.
Tokenomika i analiza cenowa Suirtle (SUIRTLE)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Suirtle (SUIRTLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Suirtle (SUIRTLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Suirtle (SUIRTLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SUIRTLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUIRTLE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSUIRTLE tokenomikę, poznaj cenę tokena SUIRTLEna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.