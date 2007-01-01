Poznaj tokenomikę Suilama (SUILAMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUILAMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Suilama (SUILAMA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUILAMA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Suilama (SUILAMA) / Tokenomika / Tokenomika Suilama (SUILAMA) Odkryj kluczowe informacje o Suilama (SUILAMA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Suilama (SUILAMA) Suilama ($SUILAMA) is a meme coin project built on the Sui blockchain, designed to engage the community with humor and creativity while promoting adoption of the Sui ecosystem. As the unofficial mascot of Sui, Suilama combines the playful spirit of meme culture with blockchain technology, offering a fun, community-driven experience. The project’s utility revolves around fostering engagement within the Sui ecosystem, encouraging participation, and driving excitement through community interactions. While primarily a meme coin, Suilama aims to be a recognizable symbol within the Sui network. Suilama ($SUILAMA) is a meme coin project built on the Sui blockchain, designed to engage the community with humor and creativity while promoting adoption of the Sui ecosystem. As the unofficial mascot of Sui, Suilama combines the playful spirit of meme culture with blockchain technology, offering a fun, community-driven experience. The project’s utility revolves around fostering engagement within the Sui ecosystem, encouraging participation, and driving excitement through community interactions. While primarily a meme coin, Suilama aims to be a recognizable symbol within the Sui network. Oficjalna strona internetowa: https://suilama.com Kup SUILAMA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Suilama (SUILAMA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Suilama (SUILAMA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 44.37K $ 44.37K $ 44.37K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.37K $ 44.37K $ 44.37K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Suilama (SUILAMA) Tokenomika Suilama (SUILAMA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Suilama (SUILAMA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUILAMA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUILAMA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUILAMA tokenomikę, poznaj cenę tokena SUILAMAna żywo! Prognoza ceny SUILAMA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUILAMA? Nasza strona z prognozami cen SUILAMA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUILAMA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.