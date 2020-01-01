Poznaj tokenomikę SUIEET (SUIEET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUIEET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SUIEET (SUIEET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUIEET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SUIEET (SUIEET) / Tokenomika / Tokenomika SUIEET (SUIEET) Odkryj kluczowe informacje o SUIEET (SUIEET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SUIEET (SUIEET) Suieet is a memecoin project built under the sui blockchain. Suieet intends to be the sweetest memecoin to ever come out of the Blue water chain. This is a pure meme project with major focus on global in real life community building as our major marketing strategy. The Suieet project aims to revolutionize not only the meme ecosystem on sui but also influence the memecoin culture on other blockchains as well. Oficjalna strona internetowa: https://suieet.xyz/ Kup SUIEET teraz! Tokenomika i analiza cenowa SUIEET (SUIEET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUIEET (SUIEET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.65K Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.65K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SUIEET (SUIEET) Tokenomika SUIEET (SUIEET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SUIEET (SUIEET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUIEET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUIEET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUIEET tokenomikę, poznaj cenę tokena SUIEETna żywo! Prognoza ceny SUIEET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUIEET? Nasza strona z prognozami cen SUIEET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUIEET już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.