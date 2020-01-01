Poznaj tokenomikę SUIDeFAI by SuiAI (SUID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SUIDeFAI by SuiAI (SUID) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUID, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SUIDeFAI by SuiAI (SUID) / Tokenomika / Tokenomika SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Odkryj kluczowe informacje o SUIDeFAI by SuiAI (SUID), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SUIDeFAI by SuiAI (SUID) SUIDeFAI integrates DeFi and AI to form an AI-Powered DAO driven by crowd intelligence. Built on the SUI blockchain, it redefines decision-making in DeFi using advanced AI algorithms within a decentralized framework. Leveraging SUIs scalability, speed, and low costs, SUIDeFAI introduces a new standard for DeFi. Core Modules of the SUIDeFAI platform: - AI-Powered Governance: Machine learning models for real-time decision optimization. - DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield. - Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions.

DeFi Optimization: Reinforcement learning to maximize yield.

Crowd Intelligence Aggregation: NLP for sentiment analysis and consensus predictions. Oficjalna strona internetowa: https://suidef.ai Biała księga: https://www.suidef.ai/assets/SUIDeFAI_Complete_Document.pdf Kup SUID teraz! Tokenomika i analiza cenowa SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUIDeFAI by SuiAI (SUID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.29K $ 9.29K $ 9.29K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.29K $ 9.29K $ 9.29K Historyczne maksimum: $ 0.00174686 $ 0.00174686 $ 0.00174686 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SUIDeFAI by SuiAI (SUID) Tokenomika SUIDeFAI by SuiAI (SUID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SUIDeFAI by SuiAI (SUID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUID. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUID tokenomikę, poznaj cenę tokena SUIDna żywo! Prognoza ceny SUID Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUID? Nasza strona z prognozami cen SUID łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUID już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.