Poznaj tokenomikę Sui Universe (SU) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SU, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Sui Universe (SU) Odkryj kluczowe informacje o Sui Universe (SU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Sui Universe (SU) Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space. Core Vision Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment. Oficjalna strona internetowa: https://suiuniverse.com Tokenomika i analiza cenowa Sui Universe (SU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sui Universe (SU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.97K Całkowita podaż: $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 9.71B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.21K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Sui Universe (SU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sui Universe (SU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSU tokenomikę, poznaj cenę tokena SUna żywo! Prognoza ceny SU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SU? Nasza strona z prognozami cen SU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.