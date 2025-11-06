GiełdaDEX+
Aktualna cena SUI Desci Agents to 0.00005898 USD. Śledź aktualizacje cen DESCI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DESCI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o DESCI

Informacje o cenie DESCI

Czym jest DESCI

Oficjalna strona internetowa DESCI

Tokenomika DESCI

Prognoza cen DESCI

Logo SUI Desci Agents

Cena SUI Desci Agents (DESCI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DESCI do USD:

--
----
+3.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SUI Desci Agents (DESCI) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie SUI Desci Agents (DESCI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00005599
$ 0.00005599
Minimum 24h
$ 0.00006404
$ 0.00006404
Maksimum 24h

$ 0.00005599
$ 0.00005599

$ 0.00006404
$ 0.00006404

$ 0.02488851
$ 0.02488851

$ 0.00005596
$ 0.00005596

-3.29%

-7.82%

-19.25%

-19.25%

Aktualna cena SUI Desci Agents (DESCI) wynosi $0.00005898. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESCI wahał się między $ 0.00005599 a $ 0.00006404, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESCI w historii to $ 0.02488851, a najniższy to $ 0.00005596.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESCI zmieniły się o -3.29% w ciągu ostatniej godziny, o -7.82% w ciągu 24 godzin i o -19.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SUI Desci Agents (DESCI)

$ 39.31K
$ 39.31K

--
--

$ 63.01K
$ 63.01K

623.85M
623.85M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SUI Desci Agents wynosi $ 39.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESCI w obiegu wynosi 623.85M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 63.01K.

Historia ceny SUI Desci Agents (DESCI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SUI Desci Agents do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SUI Desci Agents do USD wyniosła $ -0.0000185620.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SUI Desci Agents do USD wyniosła $ -0.0000335962.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SUI Desci Agents do USD wyniosła $ -0.0003815937995283048.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-7.82%
30 Dni$ -0.0000185620-31.47%
60 dni$ -0.0000335962-56.96%
90 dni$ -0.0003815937995283048-86.61%

Co to jest SUI Desci Agents (DESCI)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SUI Desci Agents (DESCI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SUI Desci Agents (w USD)

Jaka będzie wartość SUI Desci Agents (DESCI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SUI Desci Agents (DESCI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SUI Desci Agents.

Sprawdź teraz prognozę ceny SUI Desci Agents!

DESCI na lokalne waluty

Tokenomika SUI Desci Agents (DESCI)

Zrozumienie tokenomiki SUI Desci Agents (DESCI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DESCIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SUI Desci Agents (DESCI)

Jaka jest dziś wartość SUI Desci Agents (DESCI)?
Aktualna cena DESCI w USD wynosi 0.00005898USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DESCI do USD?
Aktualna cena DESCI w USD wynosi $ 0.00005898. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SUI Desci Agents?
Kapitalizacja rynkowa dla DESCI wynosi $ 39.31K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DESCI w obiegu?
W obiegu DESCI znajduje się 623.85M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DESCI?
DESCI osiąga ATH w wysokości 0.02488851 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DESCI?
DESCI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005596 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DESCI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DESCI wynosi -- USD.
Czy w tym roku DESCI pójdzie wyżej?
DESCI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DESCI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe SUI Desci Agents (DESCI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,232.62

$3,385.67

$159.34

$1.0001

$1,477.82

$103,232.62

$3,385.67

$2.3259

$159.34

$1.0681

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.033476

$0.0000000735

$0.2147

$0.000005979

$0.000000000000000000000001900

