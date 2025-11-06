Informacje o cenie SUI Desci Agents (DESCI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00005599 $ 0.00005599 $ 0.00005599 Minimum 24h $ 0.00006404 $ 0.00006404 $ 0.00006404 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00005599$ 0.00005599 $ 0.00005599 Maksimum 24h $ 0.00006404$ 0.00006404 $ 0.00006404 Historyczne maksimum $ 0.02488851$ 0.02488851 $ 0.02488851 Najniższa cena $ 0.00005596$ 0.00005596 $ 0.00005596 Zmiana ceny (1H) -3.29% Zmiana ceny (1D) -7.82% Zmiana ceny (7D) -19.25% Zmiana ceny (7D) -19.25%

Aktualna cena SUI Desci Agents (DESCI) wynosi $0.00005898. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DESCI wahał się między $ 0.00005599 a $ 0.00006404, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DESCI w historii to $ 0.02488851, a najniższy to $ 0.00005596.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DESCI zmieniły się o -3.29% w ciągu ostatniej godziny, o -7.82% w ciągu 24 godzin i o -19.25% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SUI Desci Agents (DESCI)

Kapitalizacja rynkowa $ 39.31K$ 39.31K $ 39.31K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 63.01K$ 63.01K $ 63.01K Podaż w obiegu 623.85M 623.85M 623.85M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SUI Desci Agents wynosi $ 39.31K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DESCI w obiegu wynosi 623.85M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 63.01K.