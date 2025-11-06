Informacje o cenie STUPID INU (STUPID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.0068393$ 0.0068393 $ 0.0068393 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +8.22% Zmiana ceny (7D) -28.31% Zmiana ceny (7D) -28.31%

Aktualna cena STUPID INU (STUPID) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STUPID wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STUPID w historii to $ 0.0068393, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STUPID zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +8.22% w ciągu 24 godzin i o -28.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o STUPID INU (STUPID)

Kapitalizacja rynkowa $ 152.86K$ 152.86K $ 152.86K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 152.86K$ 152.86K $ 152.86K Podaż w obiegu 999.46M 999.46M 999.46M Całkowita podaż 999,462,994.525978 999,462,994.525978 999,462,994.525978

Obecna kapitalizacja rynkowa STUPID INU wynosi $ 152.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STUPID w obiegu wynosi 999.46M, przy całkowitej podaży 999462994.525978. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 152.86K.