Aktualna cena STUPID INU to 0 USD. Śledź aktualizacje cen STUPID do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STUPID łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena STUPID INU to 0 USD. Śledź aktualizacje cen STUPID do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STUPID łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STUPID

Informacje o cenie STUPID

Czym jest STUPID

Oficjalna strona internetowa STUPID

Tokenomika STUPID

Prognoza cen STUPID

Logo STUPID INU

Cena STUPID INU (STUPID)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STUPID do USD:

$0.00015294
+8.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
STUPID INU (STUPID) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:32:55 (UTC+8)

Informacje o cenie STUPID INU (STUPID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.0068393
$ 0
-0.00%

+8.22%

-28.31%

-28.31%

Aktualna cena STUPID INU (STUPID) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STUPID wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STUPID w historii to $ 0.0068393, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STUPID zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +8.22% w ciągu 24 godzin i o -28.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o STUPID INU (STUPID)

$ 152.86K
--
$ 152.86K
999.46M
999,462,994.525978
Obecna kapitalizacja rynkowa STUPID INU wynosi $ 152.86K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STUPID w obiegu wynosi 999.46M, przy całkowitej podaży 999462994.525978. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 152.86K.

Historia ceny STUPID INU (STUPID) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny STUPID INU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny STUPID INU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny STUPID INU do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny STUPID INU do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+8.22%
30 Dni$ 0-48.95%
60 dni$ 0-67.45%
90 dni$ 0--

Co to jest STUPID INU (STUPID)

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla STUPID INU (STUPID)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny STUPID INU (w USD)

Jaka będzie wartość STUPID INU (STUPID) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w STUPID INU (STUPID) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla STUPID INU.

Sprawdź teraz prognozę ceny STUPID INU!

STUPID na lokalne waluty

Tokenomika STUPID INU (STUPID)

Zrozumienie tokenomiki STUPID INU (STUPID) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STUPIDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące STUPID INU (STUPID)

Jaka jest dziś wartość STUPID INU (STUPID)?
Aktualna cena STUPID w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STUPID do USD?
Aktualna cena STUPID w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa STUPID INU?
Kapitalizacja rynkowa dla STUPID wynosi $ 152.86K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STUPID w obiegu?
W obiegu STUPID znajduje się 999.46M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STUPID?
STUPID osiąga ATH w wysokości 0.0068393 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STUPID?
STUPID zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STUPID?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STUPID wynosi -- USD.
Czy w tym roku STUPID pójdzie wyżej?
STUPID może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STUPID, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe STUPID INU (STUPID)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

