Poznaj tokenomikę StrongHands (SHND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika StrongHands (SHND) Odkryj kluczowe informacje o StrongHands (SHND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o StrongHands (SHND) StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project's codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated! Oficjalna strona internetowa: https://www.stronghands.io/ Biała księga: https://github.com/stronghandsblockchain/iSHND-NewSource/blob/main/Litepaper.pdf Kup SHND teraz! Tokenomika i analiza cenowa StrongHands (SHND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StrongHands (SHND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 97.55K $ 97.55K $ 97.55K Całkowita podaż: $ 20.37B $ 20.37B $ 20.37B Podaż w obiegu: $ 20.37B $ 20.37B $ 20.37B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 97.55K $ 97.55K $ 97.55K Historyczne maksimum: $ 0.00126111 $ 0.00126111 $ 0.00126111 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie StrongHands (SHND) Tokenomika StrongHands (SHND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StrongHands (SHND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHND tokenomikę, poznaj cenę tokena SHNDna żywo! Prognoza ceny SHND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHND? Nasza strona z prognozami cen SHND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHND już teraz! 