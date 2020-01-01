Poznaj tokenomikę StrongHands Finance (ISHND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ISHND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę StrongHands Finance (ISHND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ISHND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / StrongHands Finance (ISHND) / Tokenomika / Tokenomika StrongHands Finance (ISHND) Odkryj kluczowe informacje o StrongHands Finance (ISHND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o StrongHands Finance (ISHND) StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money. StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money. Oficjalna strona internetowa: https://www.stronghands.io/ Kup ISHND teraz! Tokenomika i analiza cenowa StrongHands Finance (ISHND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StrongHands Finance (ISHND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K Całkowita podaż: $ 99.35M $ 99.35M $ 99.35M Podaż w obiegu: $ 14.51M $ 14.51M $ 14.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 206.59K $ 206.59K $ 206.59K Historyczne maksimum: $ 3.79 $ 3.79 $ 3.79 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0020795 $ 0.0020795 $ 0.0020795 Dowiedz się więcej o cenie StrongHands Finance (ISHND) Tokenomika StrongHands Finance (ISHND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StrongHands Finance (ISHND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ISHND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ISHND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszISHND tokenomikę, poznaj cenę tokena ISHNDna żywo! Prognoza ceny ISHND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ISHND? Nasza strona z prognozami cen ISHND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ISHND już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.