Informacje o cenie Striker League (MBS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00101934 $ 0.00101934 $ 0.00101934 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00101934$ 0.00101934 $ 0.00101934 Historyczne maksimum $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.29% Zmiana ceny (1D) -0.60% Zmiana ceny (7D) -24.00% Zmiana ceny (7D) -24.00%

Aktualna cena Striker League (MBS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MBS wahał się między $ 0 a $ 0.00101934, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MBS w historii to $ 2.58, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MBS zmieniły się o -0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -0.60% w ciągu 24 godzin i o -24.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Striker League (MBS)

Kapitalizacja rynkowa $ 620.66K$ 620.66K $ 620.66K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 992.36K$ 992.36K $ 992.36K Podaż w obiegu 625.44M 625.44M 625.44M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Striker League wynosi $ 620.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MBS w obiegu wynosi 625.44M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 992.36K.