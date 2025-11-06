GiełdaDEX+
Aktualna cena Striker League to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MBS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MBS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Striker League to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MBS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MBS łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena Striker League (MBS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MBS wahał się między $ 0 a $ 0.00101934, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MBS w historii to $ 2.58, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MBS zmieniły się o -0.29% w ciągu ostatniej godziny, o -0.60% w ciągu 24 godzin i o -24.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Obecna kapitalizacja rynkowa Striker League wynosi $ 620.66K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MBS w obiegu wynosi 625.44M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 992.36K.

Co to jest Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Striker League (w USD)

Jaka będzie wartość Striker League (MBS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Striker League (MBS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Striker League.

Sprawdź teraz prognozę ceny Striker League!

Zrozumienie tokenomiki Striker League (MBS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MBSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Striker League (MBS)

Jaka jest dziś wartość Striker League (MBS)?
Aktualna cena MBS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MBS do USD?
Aktualna cena MBS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Striker League?
Kapitalizacja rynkowa dla MBS wynosi $ 620.66K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MBS w obiegu?
W obiegu MBS znajduje się 625.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MBS?
MBS osiąga ATH w wysokości 2.58 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MBS?
MBS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MBS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MBS wynosi -- USD.
Czy w tym roku MBS pójdzie wyżej?
MBS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MBS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:16:49 (UTC+8)

11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

