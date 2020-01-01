Poznaj tokenomikę Stride Staked TIA (STTIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STTIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stride Staked TIA (STTIA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STTIA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Stride Staked TIA (STTIA) / Tokenomika / Tokenomika Stride Staked TIA (STTIA) Odkryj kluczowe informacje o Stride Staked TIA (STTIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Stride Staked TIA (STTIA) stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol Oficjalna strona internetowa: https://www.stride.zone/ Kup STTIA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Stride Staked TIA (STTIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stride Staked TIA (STTIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Całkowita podaż: $ 993.10K $ 993.10K $ 993.10K Podaż w obiegu: $ 993.10K $ 993.10K $ 993.10K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Historyczne maksimum: $ 20.73 $ 20.73 $ 20.73 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Dowiedz się więcej o cenie Stride Staked TIA (STTIA) Tokenomika Stride Staked TIA (STTIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stride Staked TIA (STTIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STTIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STTIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTTIA tokenomikę, poznaj cenę tokena STTIAna żywo! Prognoza ceny STTIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STTIA? Nasza strona z prognozami cen STTIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STTIA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.