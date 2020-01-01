Poznaj tokenomikę Stride Staked DYDX (STDYDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STDYDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stride Staked DYDX (STDYDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STDYDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Stride Staked DYDX (STDYDX) / Tokenomika / Tokenomika Stride Staked DYDX (STDYDX) Odkryj kluczowe informacje o Stride Staked DYDX (STDYDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Stride Staked DYDX (STDYDX) Oficjalna strona internetowa: https://stride.zone/ Kup STDYDX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Stride Staked DYDX (STDYDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stride Staked DYDX (STDYDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 897.99K $ 897.99K $ 897.99K Całkowita podaż: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Podaż w obiegu: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 897.99K $ 897.99K $ 897.99K Historyczne maksimum: $ 4.47 $ 4.47 $ 4.47 Historyczne minimum: $ 0.46585 $ 0.46585 $ 0.46585 Aktualna cena: $ 0.641702 $ 0.641702 $ 0.641702 Dowiedz się więcej o cenie Stride Staked DYDX (STDYDX) Tokenomika Stride Staked DYDX (STDYDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stride Staked DYDX (STDYDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STDYDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STDYDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTDYDX tokenomikę, poznaj cenę tokena STDYDXna żywo! Prognoza ceny STDYDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STDYDX? Nasza strona z prognozami cen STDYDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STDYDX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.