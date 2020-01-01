Poznaj tokenomikę Strawberry In Bloom (BERRY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BERRY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Strawberry In Bloom (BERRY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BERRY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Strawberry In Bloom (BERRY) / Tokenomika / Tokenomika Strawberry In Bloom (BERRY) Odkryj kluczowe informacje o Strawberry In Bloom (BERRY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Strawberry In Bloom (BERRY) Oficjalna strona internetowa: https://www.berrycoineth.vip/ Kup BERRY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Strawberry In Bloom (BERRY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Strawberry In Bloom (BERRY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 355.65K $ 355.65K $ 355.65K Całkowita podaż: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Podaż w obiegu: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 355.65K $ 355.65K $ 355.65K Historyczne maksimum: $ 0.02466656 $ 0.02466656 $ 0.02466656 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00084539 $ 0.00084539 $ 0.00084539 Dowiedz się więcej o cenie Strawberry In Bloom (BERRY) Tokenomika Strawberry In Bloom (BERRY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Strawberry In Bloom (BERRY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BERRY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BERRY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBERRY tokenomikę, poznaj cenę tokena BERRYna żywo! Prognoza ceny BERRY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BERRY? Nasza strona z prognozami cen BERRY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BERRY już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.