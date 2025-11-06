Informacje o cenie Strategic ETH Reserve (SΞR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.283912$ 0.283912 $ 0.283912 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -0.31% Zmiana ceny (7D) -71.58% Zmiana ceny (7D) -71.58%

Aktualna cena Strategic ETH Reserve (SΞR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SΞR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SΞR w historii to $ 0.283912, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SΞR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.31% w ciągu 24 godzin i o -71.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Strategic ETH Reserve (SΞR)

Kapitalizacja rynkowa $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Strategic ETH Reserve wynosi $ 15.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SΞR w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.37K.