Aktualna cena Strategic ETH Reserve to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SΞR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SΞR łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Strategic ETH Reserve to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SΞR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SΞR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SΞR

Informacje o cenie SΞR

Czym jest SΞR

Oficjalna strona internetowa SΞR

Tokenomika SΞR

Prognoza cen SΞR

Cena Strategic ETH Reserve (SΞR)

Aktualna cena 1 SΞR do USD:

$0.00015372
$0.00015372$0.00015372
-0.30%1D
Strategic ETH Reserve (SΞR) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Strategic ETH Reserve (SΞR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.283912
$ 0.283912$ 0.283912

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

-71.58%

-71.58%

Aktualna cena Strategic ETH Reserve (SΞR) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SΞR wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SΞR w historii to $ 0.283912, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SΞR zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -0.31% w ciągu 24 godzin i o -71.58% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Strategic ETH Reserve (SΞR)

$ 15.37K
$ 15.37K$ 15.37K

$ 15.37K
$ 15.37K$ 15.37K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Strategic ETH Reserve wynosi $ 15.37K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SΞR w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.37K.

Historia ceny Strategic ETH Reserve (SΞR) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Strategic ETH Reserve do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Strategic ETH Reserve do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Strategic ETH Reserve do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Strategic ETH Reserve do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.31%
30 Dni$ 0-92.44%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Strategic ETH Reserve (SΞR)

Strategic Accumulation $SΞR continuously acquires and holds ETH as a strategic on-chain reserve, creating a transparent and verifiable store of value.

On-Chain Proof All reserve movements are recorded directly on Ethereum, giving anyone the ability to track inflows, outflows, and total holdings in real time.

Community-Driven Treasury Built for holders, by holders — the reserve’s growth and strategy are guided by the $SΞR community.

DEX-Native Liquidity $SΞR trades on decentralized exchanges, ensuring open access and censorship-resistant participation for anyone worldwide.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Strategic ETH Reserve (SΞR)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Strategic ETH Reserve (w USD)

Jaka będzie wartość Strategic ETH Reserve (SΞR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Strategic ETH Reserve (SΞR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Strategic ETH Reserve.

Sprawdź teraz prognozę ceny Strategic ETH Reserve!

SΞR na lokalne waluty

Tokenomika Strategic ETH Reserve (SΞR)

Zrozumienie tokenomiki Strategic ETH Reserve (SΞR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SΞRjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Strategic ETH Reserve (SΞR)

Jaka jest dziś wartość Strategic ETH Reserve (SΞR)?
Aktualna cena SΞR w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SΞR do USD?
Aktualna cena SΞR w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Strategic ETH Reserve?
Kapitalizacja rynkowa dla SΞR wynosi $ 15.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SΞR w obiegu?
W obiegu SΞR znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SΞR?
SΞR osiąga ATH w wysokości 0.283912 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SΞR?
SΞR zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SΞR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SΞR wynosi -- USD.
Czy w tym roku SΞR pójdzie wyżej?
SΞR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SΞR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Strategic ETH Reserve (SΞR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

