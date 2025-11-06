GiełdaDEX+
Aktualna cena Stoopid Cats to 0 USD. Śledź aktualizacje cen STOCAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STOCAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STOCAT

Informacje o cenie STOCAT

Czym jest STOCAT

Oficjalna strona internetowa STOCAT

Tokenomika STOCAT

Prognoza cen STOCAT

Logo Stoopid Cats

Cena Stoopid Cats (STOCAT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STOCAT do USD:

$0.00035105
$0.00035105
0.00%1D
Stoopid Cats (STOCAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:32:18 (UTC+8)

Informacje o cenie Stoopid Cats (STOCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00152819
$ 0.00152819

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Stoopid Cats (STOCAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STOCAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STOCAT w historii to $ 0.00152819, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STOCAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stoopid Cats (STOCAT)

$ 256.02K
$ 256.02K

--
----

$ 522.71K
$ 522.71K

729.30M
729.30M

1,489,005,018.13
1,489,005,018.13

Obecna kapitalizacja rynkowa Stoopid Cats wynosi $ 256.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STOCAT w obiegu wynosi 729.30M, przy całkowitej podaży 1489005018.13. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 522.71K.

Historia ceny Stoopid Cats (STOCAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Stoopid Cats do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Stoopid Cats do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Stoopid Cats do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Stoopid Cats do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0+22.71%
60 dni$ 0-47.45%
90 dni$ 0--

Co to jest Stoopid Cats (STOCAT)

Stoopid Cats is a character IP and game-driven Web3 project focused on bridging traditional (Web2) entertainment and blockchain (Web3) utility through a unified ecosystem. Launched in April 2024 by a team of game developers, artists, and strategists, the project is preparing for its token launch on centralized exchanges in May 2025.

At the heart of Stoopid Cats is a cultural and emotional message: “Be Stoopid: see the little joy in life.” This motto encourages a shift in perspective, reminding people to embrace simple, positive moments rather than overthinking and stress. It serves as both a branding foundation and a guiding philosophy for the project’s content and community.

The Stoopid Cats ecosystem includes ongoing development of play-to-earn (P2E) and hyper-casual mobile games, built to engage both traditional and Web3-native gamers. These titles integrate optional blockchain features without compromising accessibility, allowing the brand to reach wider audiences while offering deeper utility to NFT and token holders.

In addition to gaming, the project is building a character-driven IP business supported by real-world revenue sources such as merchandise and licensing partnerships. Physical products are designed to extend the brand beyond digital spaces, reinforcing long-term value and recognition.

The project features three NFT collections, each contributing more than just access or rewards. These NFTs serve as keys to an evolving ecosystem - offering DAO-based voting rights, participation in exclusive campaigns, and future utilities within the broader platform.

$STOCAT is the native token of the ecosystem. It will be used across staking, in-game purchases, and future merchant integrations. A dedicated staking protocol is under development, enabling NFT holders to receive quarterly token rewards tied to net income generated from games, merchandise, and partnerships.

Additionally, Stoopid Cats is developing a unique NFT-based lending platform, which will tie into a planned $STOCAT-powered online casino - combining gamification, utility, and financial features under a single cohesive environment.

Rather than approaching the project as a short-term Web3 launch, Stoopid Cats is structured for synergetic, sustainable growth. The team is focused on long-term execution across gaming, character IP, merchandise, and blockchain integrations, while embedding the "Be Stoopid" philosophy as a relatable lifestyle message for a global audience.

With an expanding roadmap, community-centered tokenomics, and scalable IP potential, Stoopid Cats presents a multi-layered ecosystem blending the Be Stoopid movement, interactive products, and practical utility - designed for both cultural relevance and long-term value creation.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Stoopid Cats (STOCAT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Stoopid Cats (w USD)

Jaka będzie wartość Stoopid Cats (STOCAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Stoopid Cats (STOCAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Stoopid Cats.

Sprawdź teraz prognozę ceny Stoopid Cats!

STOCAT na lokalne waluty

Tokenomika Stoopid Cats (STOCAT)

Zrozumienie tokenomiki Stoopid Cats (STOCAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STOCATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Stoopid Cats (STOCAT)

Jaka jest dziś wartość Stoopid Cats (STOCAT)?
Aktualna cena STOCAT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STOCAT do USD?
Aktualna cena STOCAT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Stoopid Cats?
Kapitalizacja rynkowa dla STOCAT wynosi $ 256.02K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STOCAT w obiegu?
W obiegu STOCAT znajduje się 729.30M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STOCAT?
STOCAT osiąga ATH w wysokości 0.00152819 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STOCAT?
STOCAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STOCAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STOCAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku STOCAT pójdzie wyżej?
STOCAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STOCAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:32:18 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Stoopid Cats (STOCAT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,189.84

$3,383.92

$159.21

$1.0001

$1,477.80

$103,189.84

$3,383.92

$2.3246

$159.21

$1.0714

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.034845

$0.0000000735

$0.2142

$0.000005979

$0.000000000000000000000001900

