Informacje o cenie Stoopid Cats (STOCAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00152819$ 0.00152819 $ 0.00152819 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Stoopid Cats (STOCAT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STOCAT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STOCAT w historii to $ 0.00152819, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STOCAT zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stoopid Cats (STOCAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 256.02K$ 256.02K $ 256.02K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 522.71K$ 522.71K $ 522.71K Podaż w obiegu 729.30M 729.30M 729.30M Całkowita podaż 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13 1,489,005,018.13

Obecna kapitalizacja rynkowa Stoopid Cats wynosi $ 256.02K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STOCAT w obiegu wynosi 729.30M, przy całkowitej podaży 1489005018.13. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 522.71K.