Giełda MEXC / Cena krypto / STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) / Tokenomika / Tokenomika STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Odkryj kluczowe informacje o STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Oficjalna strona internetowa: https://stepn.com/ Kup GST-ETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 403.04K $ 403.04K $ 403.04K Całkowita podaż: $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M Podaż w obiegu: $ 84.33M $ 84.33M $ 84.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 403.04K $ 403.04K $ 403.04K Historyczne maksimum: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Historyczne minimum: $ 0.00469361 $ 0.00469361 $ 0.00469361 Aktualna cena: $ 0.00477913 $ 0.00477913 $ 0.00477913 Dowiedz się więcej o cenie STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Tokenomika STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GST-ETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GST-ETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGST-ETH tokenomikę, poznaj cenę tokena GST-ETHna żywo! Prognoza ceny GST-ETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GST-ETH? Nasza strona z prognozami cen GST-ETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.