Giełda MEXC / Cena krypto / SteakHut Finance (STEAK) / Tokenomika / Tokenomika SteakHut Finance (STEAK) Odkryj kluczowe informacje o SteakHut Finance (STEAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SteakHut Finance (STEAK) SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://www.steakhut.finance Biała księga: https://whitepaper.steakhut.finance/ Kup STEAK teraz! Tokenomika i analiza cenowa SteakHut Finance (STEAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SteakHut Finance (STEAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 154.50K Całkowita podaż: $ 5.00M Podaż w obiegu: $ 2.07M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 374.05K Historyczne maksimum: $ 2.35 Historyczne minimum: $ 0.0473401 Aktualna cena: $ 0.074809 Dowiedz się więcej o cenie SteakHut Finance (STEAK) Tokenomika SteakHut Finance (STEAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SteakHut Finance (STEAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STEAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STEAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTEAK tokenomikę, poznaj cenę tokena STEAKna żywo! Prognoza ceny STEAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STEAK? Nasza strona z prognozami cen STEAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STEAK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.