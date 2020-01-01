Poznaj tokenomikę Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STEAKUSDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STEAKUSDC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) / Tokenomika / Tokenomika Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Odkryj kluczowe informacje o Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. The Steakhouse USDC vault aims to optimize yields by lending USDC against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the "dual engine." Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Oficjalna strona internetowa: https://www.steakhouse.financial/ Kup STEAKUSDC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 444.92M $ 444.92M $ 444.92M Całkowita podaż: $ 404.15M $ 404.15M $ 404.15M Podaż w obiegu: $ 404.15M $ 404.15M $ 404.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 444.92M $ 444.92M $ 444.92M Historyczne maksimum: $ 9.61 $ 9.61 $ 9.61 Historyczne minimum: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Aktualna cena: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Dowiedz się więcej o cenie Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) Tokenomika Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Steakhouse USDC Morpho Vault (STEAKUSDC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STEAKUSDC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STEAKUSDC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTEAKUSDC tokenomikę, poznaj cenę tokena STEAKUSDCna żywo! Prognoza ceny STEAKUSDC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STEAKUSDC? Nasza strona z prognozami cen STEAKUSDC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STEAKUSDC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.