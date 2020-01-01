Poznaj tokenomikę State of Mika by Virtuals (STATE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STATE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę State of Mika by Virtuals (STATE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STATE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o State of Mika by Virtuals (STATE) Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook. Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook. Oficjalna strona internetowa: https://gmika.io/ Kup STATE teraz! Tokenomika i analiza cenowa State of Mika by Virtuals (STATE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla State of Mika by Virtuals (STATE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 249.77K $ 249.77K $ 249.77K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 249.77K $ 249.77K $ 249.77K Historyczne maksimum: $ 0.00840468 $ 0.00840468 $ 0.00840468 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024977 $ 0.00024977 $ 0.00024977 Dowiedz się więcej o cenie State of Mika by Virtuals (STATE) Tokenomika State of Mika by Virtuals (STATE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki State of Mika by Virtuals (STATE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STATE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STATE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTATE tokenomikę, poznaj cenę tokena STATEna żywo! Prognoza ceny STATE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STATE? Nasza strona z prognozami cen STATE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STATE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.