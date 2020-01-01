Poznaj tokenomikę STASIS EURO (EURS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EURS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę STASIS EURO (EURS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena EURS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika STASIS EURO (EURS) Odkryj kluczowe informacje o STASIS EURO (EURS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o STASIS EURO (EURS) EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230 Oficjalna strona internetowa: https://stasis.net/ Tokenomika i analiza cenowa STASIS EURO (EURS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla STASIS EURO (EURS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 145.15M Całkowita podaż: $ 124.13M Podaż w obiegu: $ 124.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 145.15M Historyczne maksimum: $ 1.79 Historyczne minimum: $ 0.929636 Aktualna cena: $ 1.17 Tokenomika STASIS EURO (EURS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki STASIS EURO (EURS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EURS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EURS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.