Informacje o Stash Inu (STASH) Putting an end to bare upper lips. Putting an end to bare upper lips. Oficjalna strona internetowa: https://stashinu.com Tokenomika i analiza cenowa Stash Inu (STASH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stash Inu (STASH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 422.00K $ 422.00K $ 422.00K Całkowita podaż: $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B Podaż w obiegu: $ 9.40B $ 9.40B $ 9.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 422.00K $ 422.00K $ 422.00K Historyczne maksimum: $ 0.00185807 $ 0.00185807 $ 0.00185807 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Stash Inu (STASH) Tokenomika Stash Inu (STASH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stash Inu (STASH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STASH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STASH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTASH tokenomikę, poznaj cenę tokena STASHna żywo! Prognoza ceny STASH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STASH? Nasza strona z prognozami cen STASH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STASH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.