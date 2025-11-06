Informacje o cenie Stargate Bridged WETH (WETH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 3,275.1 $ 3,275.1 $ 3,275.1 Minimum 24h $ 3,472.87 $ 3,472.87 $ 3,472.87 Maksimum 24h Minimum 24h $ 3,275.1$ 3,275.1 $ 3,275.1 Maksimum 24h $ 3,472.87$ 3,472.87 $ 3,472.87 Historyczne maksimum $ 4,751.86$ 4,751.86 $ 4,751.86 Najniższa cena $ 3,122.27$ 3,122.27 $ 3,122.27 Zmiana ceny (1H) +0.08% Zmiana ceny (1D) +2.89% Zmiana ceny (7D) -12.91% Zmiana ceny (7D) -12.91%

Aktualna cena Stargate Bridged WETH (WETH) wynosi $3,432.66. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WETH wahał się między $ 3,275.1 a $ 3,472.87, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WETH w historii to $ 4,751.86, a najniższy to $ 3,122.27.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WETH zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +2.89% w ciągu 24 godzin i o -12.91% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stargate Bridged WETH (WETH)

Kapitalizacja rynkowa $ 99.66M$ 99.66M $ 99.66M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 99.66M$ 99.66M $ 99.66M Podaż w obiegu 29.08K 29.08K 29.08K Całkowita podaż 29,083.10716115463 29,083.10716115463 29,083.10716115463

Obecna kapitalizacja rynkowa Stargate Bridged WETH wynosi $ 99.66M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WETH w obiegu wynosi 29.08K, przy całkowitej podaży 29083.10716115463. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 99.66M.