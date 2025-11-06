Informacje o cenie Stargate Bridged USDT0 (USDT0) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.998017 $ 0.998017 $ 0.998017 Minimum 24h $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.998017$ 0.998017 $ 0.998017 Maksimum 24h $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Historyczne maksimum $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 Najniższa cena $ 0.93476$ 0.93476 $ 0.93476 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) +0.10% Zmiana ceny (7D) -0.06% Zmiana ceny (7D) -0.06%

Aktualna cena Stargate Bridged USDT0 (USDT0) wynosi $1. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDT0 wahał się między $ 0.998017 a $ 1.002, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDT0 w historii to $ 1.013, a najniższy to $ 0.93476.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDT0 zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o +0.10% w ciągu 24 godzin i o -0.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stargate Bridged USDT0 (USDT0)

Kapitalizacja rynkowa $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M Podaż w obiegu 3.11M 3.11M 3.11M Całkowita podaż 3,107,529.364172 3,107,529.364172 3,107,529.364172

Obecna kapitalizacja rynkowa Stargate Bridged USDT0 wynosi $ 3.11M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDT0 w obiegu wynosi 3.11M, przy całkowitej podaży 3107529.364172. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.11M.