Aktualna cena Stargate Bridged USDC to 0.999346 USD. Śledź aktualizacje cen USDC.E do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe USDC.E łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o USDC.E

Informacje o cenie USDC.E

Czym jest USDC.E

Oficjalna strona internetowa USDC.E

Tokenomika USDC.E

Prognoza cen USDC.E

Cena Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Aktualna cena 1 USDC.E do USD:

$0.999866
$0.999866
0.00%1D
Stargate Bridged USDC (USDC.E) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Stargate Bridged USDC (USDC.E) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.99772
$ 0.99772
Minimum 24h
$ 1.001
$ 1.001
Maksimum 24h

$ 0.99772
$ 0.99772

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.989603
$ 0.989603$ 0.989603

-0.01%

-0.11%

-0.04%

-0.04%

Aktualna cena Stargate Bridged USDC (USDC.E) wynosi $0.999346. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDC.E wahał się między $ 0.99772 a $ 1.001, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDC.E w historii to $ 1.011, a najniższy to $ 0.989603.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDC.E zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.11% w ciągu 24 godzin i o -0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stargate Bridged USDC (USDC.E)

$ 86.37M
$ 86.37M

--
--

$ 86.37M
$ 86.37M

86.40M
86.40M

86,397,070.910791
86,397,070.910791

Obecna kapitalizacja rynkowa Stargate Bridged USDC wynosi $ 86.37M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDC.E w obiegu wynosi 86.40M, przy całkowitej podaży 86397070.910791. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 86.37M.

Historia ceny Stargate Bridged USDC (USDC.E) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Stargate Bridged USDC do USD wyniosła $ -0.0011915295801765.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Stargate Bridged USDC do USD wyniosła $ -0.0007016408.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Stargate Bridged USDC do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Stargate Bridged USDC do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0011915295801765-0.11%
30 Dni$ -0.0007016408-0.07%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Bridged USDC (Stargate) is a cryptocurrency that enables the transfer of USDC between different blockchain networks, allowing for interoperability and liquidity across different ecosystems. It works by creating a bridge between different blockchains, allowing users to transfer USDC between them, thereby increasing the usability and accessibility of the USDC stablecoin.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Stargate Bridged USDC (w USD)

Jaka będzie wartość Stargate Bridged USDC (USDC.E) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Stargate Bridged USDC (USDC.E) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Stargate Bridged USDC.

Sprawdź teraz prognozę ceny Stargate Bridged USDC!

USDC.E na lokalne waluty

Tokenomika Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Zrozumienie tokenomiki Stargate Bridged USDC (USDC.E) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena USDC.Ejuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Jaka jest dziś wartość Stargate Bridged USDC (USDC.E)?
Aktualna cena USDC.E w USD wynosi 0.999346USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena USDC.E do USD?
Aktualna cena USDC.E w USD wynosi $ 0.999346. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Stargate Bridged USDC?
Kapitalizacja rynkowa dla USDC.E wynosi $ 86.37M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż USDC.E w obiegu?
W obiegu USDC.E znajduje się 86.40M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) USDC.E?
USDC.E osiąga ATH w wysokości 1.011 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla USDC.E?
USDC.E zaliczył cenę ATL w wysokości 0.989603 USD.
Jaki jest wolumen obrotu USDC.E?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla USDC.E wynosi -- USD.
Czy w tym roku USDC.E pójdzie wyżej?
USDC.E może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny USDC.E, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

