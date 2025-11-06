Informacje o cenie Stargate Bridged USDC (USDC.E) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.99772 $ 0.99772 $ 0.99772 Minimum 24h $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.99772$ 0.99772 $ 0.99772 Maksimum 24h $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Historyczne maksimum $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Najniższa cena $ 0.989603$ 0.989603 $ 0.989603 Zmiana ceny (1H) -0.01% Zmiana ceny (1D) -0.11% Zmiana ceny (7D) -0.04% Zmiana ceny (7D) -0.04%

Aktualna cena Stargate Bridged USDC (USDC.E) wynosi $0.999346. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDC.E wahał się między $ 0.99772 a $ 1.001, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDC.E w historii to $ 1.011, a najniższy to $ 0.989603.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDC.E zmieniły się o -0.01% w ciągu ostatniej godziny, o -0.11% w ciągu 24 godzin i o -0.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Kapitalizacja rynkowa $ 86.37M$ 86.37M $ 86.37M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 86.37M$ 86.37M $ 86.37M Podaż w obiegu 86.40M 86.40M 86.40M Całkowita podaż 86,397,070.910791 86,397,070.910791 86,397,070.910791

Obecna kapitalizacja rynkowa Stargate Bridged USDC wynosi $ 86.37M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDC.E w obiegu wynosi 86.40M, przy całkowitej podaży 86397070.910791. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 86.37M.