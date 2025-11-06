Informacje o cenie Standard Trust Assurance Community (STACO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Najniższa cena $ 0.01060324$ 0.01060324 $ 0.01060324 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Standard Trust Assurance Community (STACO) wynosi $0.01110277. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STACO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STACO w historii to $ 1.011, a najniższy to $ 0.01060324.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STACO zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Standard Trust Assurance Community (STACO)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Standard Trust Assurance Community wynosi $ 1.11M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STACO w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.11M.