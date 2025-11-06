Informacje o cenie Standard Protocol (STND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0.00126982 $ 0.00126982 $ 0.00126982 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0.00126982$ 0.00126982 $ 0.00126982 Historyczne maksimum $ 3.06$ 3.06 $ 3.06 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.52% Zmiana ceny (1D) -2.97% Zmiana ceny (7D) -26.11% Zmiana ceny (7D) -26.11%

Aktualna cena Standard Protocol (STND) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STND wahał się między $ 0 a $ 0.00126982, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STND w historii to $ 3.06, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STND zmieniły się o -0.52% w ciągu ostatniej godziny, o -2.97% w ciągu 24 godzin i o -26.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Standard Protocol (STND)

Kapitalizacja rynkowa $ 53.96K$ 53.96K $ 53.96K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 59.31K$ 59.31K $ 59.31K Podaż w obiegu 90.97M 90.97M 90.97M Całkowita podaż 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Standard Protocol wynosi $ 53.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STND w obiegu wynosi 90.97M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.31K.