Aktualna cena Standard Protocol to 0 USD. Śledź aktualizacje cen STND do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STND łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STND

Informacje o cenie STND

Czym jest STND

Biała księga STND

Oficjalna strona internetowa STND

Tokenomika STND

Prognoza cen STND

Cena Standard Protocol (STND)

Nienotowany

Aktualna cena 1 STND do USD:

$0.00060148
-2.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Standard Protocol (STND) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:31:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Standard Protocol (STND) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0.00126982
Maksimum 24h

$ 0
$ 0.00126982
$ 3.06
$ 0
-0.52%

-2.97%

-26.11%

-26.11%

Aktualna cena Standard Protocol (STND) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STND wahał się między $ 0 a $ 0.00126982, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STND w historii to $ 3.06, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STND zmieniły się o -0.52% w ciągu ostatniej godziny, o -2.97% w ciągu 24 godzin i o -26.11% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Standard Protocol (STND)

$ 53.96K
--
$ 59.31K
90.97M
100,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Standard Protocol wynosi $ 53.96K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STND w obiegu wynosi 90.97M, przy całkowitej podaży 100000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 59.31K.

Historia ceny Standard Protocol (STND) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Standard Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Standard Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Standard Protocol do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Standard Protocol do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.97%
30 Dni$ 0-33.18%
60 dni$ 0-80.24%
90 dni$ 0--

Co to jest Standard Protocol (STND)

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Standard Protocol (STND)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Standard Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Standard Protocol (STND) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Standard Protocol (STND) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Standard Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Standard Protocol!

STND na lokalne waluty

Tokenomika Standard Protocol (STND)

Zrozumienie tokenomiki Standard Protocol (STND) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STNDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Standard Protocol (STND)

Jaka jest dziś wartość Standard Protocol (STND)?
Aktualna cena STND w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STND do USD?
Aktualna cena STND w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Standard Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla STND wynosi $ 53.96K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STND w obiegu?
W obiegu STND znajduje się 90.97M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STND?
STND osiąga ATH w wysokości 3.06 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STND?
STND zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STND?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STND wynosi -- USD.
Czy w tym roku STND pójdzie wyżej?
STND może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STND, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Standard Protocol (STND)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,259.27

$3,385.17

$159.19

$1.0000

$1,477.70

$103,259.27

$3,385.17

$2.3241

$159.19

$1.0712

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.032500

$0.0000000735

$0.2142

$0.000005979

$0.000000000000000000000001900

